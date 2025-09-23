Palestinos trasladan al Hospital al Shifa los cuerpos de dos muertos a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Las autoridades gazatíes denuncian cerca de 40 muertos y 200 heridos por ataques israelíes durante el último día

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a cerca de 65.400 los palestinos muertos y unos 167.000 los heridos a causa de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que hasta la fecha se han confirmado 65.382 muertos y 166.985 heridos, entre ellos 38 fallecidos y 190 heridos durante las últimas 24 horas, si bien ha reseñado que "aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar a ellas".

Asimismo, ha detallado que entre las víctimas del último día figuran tres muertos y 15 heridos tras ser tiroteados por las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, lo que eleva a 2.526 los muertos y a 18.511 los heridos en estos incidentes, ampliamente condenados por la comunidad internacional.

Por otra parte, ha resaltado que 12.823 personas han muerto y 54.944 han resultado heridas desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército de Israel rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva, ahora recrudecida con un asalto a gran escala contra la ciudad de Gaza (norte) para intentar tomar el control de la localidad.