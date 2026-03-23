Aumentan a cerca de 690 los palestinos muertos por ataques de Israel pese al alto el fuego en Gaza

Archivo - Edificio destruido por el Ejército de Israel en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de palestinos muertos por los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, al hilo del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave, ha aumentado a cerca de 690, según han confirmado las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado que desde el 11 de octubre se han registrado 687 muertos y 1.845 heridos --una cifra que incluye nueve fallecidos y 30 heridos durante las últimas 24 horas--, antes de agregar que también han sido recuperados 756 cadáveres de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes tras el citado acuerdo.

Así, ha destacado que desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.263 "mártires" y 171.944 heridos, si bien ha subrayado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles, por lo que la cifra sería superior.

Por su parte, el Ejército israelí ha asegurado que durante la jornada del domingo llevó a cabo un ataque en el centro de Gaza contra "un escuadrón de terroristas de la organización terrorista Hamás que iba a bordo de una camioneta". "Inmediatamente después de la identificación, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y eliminaron a los terroristas armados para eliminar una amenaza a nuestras fuerzas", ha sostenido.

"Antes del ataque se tomaron medidas para reducir la posibilidad de dañar a civiles, incluyendo el uso de armas de precisión, observación aérea e información de Inteligencia adicional", ha defendido, al tiempo que ha hecho hincapié en que sus militares están desplegados en la zona "en línea con el acuerdo" y que "seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata".