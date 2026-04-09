Aumentan a cerca de 740 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza desde el alto el fuego

Un grupo de personas frente a los restos de un vehículo bombardeado por Israel en la Franja de Gaza (archivo) - Ahmed Ibrahim / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 740 palestinos han muerto a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza desde la entrada en vigor el 10 de octubre de 2025 de un alto el fuego al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave, según han denunciado este jueves las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha detallado en un comunicado publicado en redes sociales que desde entonces se han registrado 738 muertos y 2.036 heridos, incluidos dos fallecidos y 21 heridos durante las últimas 24 horas, antes de agregar que además se han recuperado 759 cadáveres en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

Asimismo, ha reseñado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.317 "mártires" y 171.158 heridos, si bien ha indicado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.