Aumentan a dos los muertos por un deslizamiento de tierra en el sureste de China por el tifón 'Saudel'

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas del deslizamiento de tierra registrado el sábado en la provincia china de Jiangxi (sureste) ha aumentado a dos, según han confirmado las autoridades del gigante asiático, que han señalado que otras diez personas siguen desaparecidas.

Los equipos de búsqueda y rescate han hallado a primera hora del día el cadáver de uno de los desaparecidos dentro de una vivienda en Mingkeng, situada en la zona afectada en la ciudad de Jian, tal y como ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

El suceso, que ha causado daños materiales en más de una decena de edificios, habría estado desatado por las fuertes lluvias provocadas por el paso del tifón 'Saudel' por esta zona del país asiático.