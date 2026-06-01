Aumentan a más de 20 los muertos por ataques de un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

Archivo - Soldados de República Democrática del Congo (RDC) en una imagen de archivo - ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de los ataques perpetrados durante el fin de semana en el este de República Democrática del Congo (RDC) por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas con el grupo yihadista Estado Islámico, ha aumentado a más de 20, en medio de un aumento de estas incursiones en un momento en el que las autoridades hacen frente a un grave brote de ébola.

Según las informaciones recogidas por el portal congoleño de noticias Actualité, hasta el momento se han hallado 21 cadáveres en la ciudad de Beni y las adyacentes Vemba y Masulungwede, en la provincia de Kivu Norte.

Fuentes locales han indicado que varias de las víctimas fueron decapitadas a machetazos, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría de los asaltos y sin que las autoridades se hayan pronunciado oficialmente sobre la situación sobre el terreno, marcada por una creciente inseguridad.

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.