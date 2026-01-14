Aumentan a más de 3.400 los muertos en las protestas en Irán, según activistas

Una manifestación en la capital británica, Londres, a favor de las manifestaciones antigubernamentales en Irán - Europa Press/Contacto/Loredana Sangiuliano

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) ha cifrado este miércoles en más de 3.400 los muertos y "miles" más los heridos como consecuencia de la represión de las fuerzas de seguridad del país centroasiático durante las protestas antigubernamentales que comenzaron hace ya más de dos semanas y que en los últimos días han estado marcadas por un apagón nacional de Internet.

Según datos recopilados por IHRNGO, con sede en Noruega, al menos 3.428 personas han muerto en 15 provincias desde el inicio de las manifestaciones a finales de diciembre de 2025 para protestar por las condiciones económicas.

La cifra, tal y como ha remarcado, "solo incluye casos verificados" directamente por IHRNGO o a través de dos fuentes independientes y respaldada por documentación hospitalaria y funeraria.

La mayoría de las personas fallecidas eran menores de 30 años, y al menos 15 eran menores de edad, ha precisado. No obstante, la ONG está tratando de obtener documentación que confirme la edad exacta de todas las víctimas mortales.

En la víspera, la organización no gubernamental Human Rights Activists (HRA), con sede en Estados Unidos, elevó a 1.850 los muertos, incluidos nueve niños, mientras que informó de la detención de más de 16.700 personas.

Las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos e Israel de azuzar las protestas y respaldar los disturbios, asegurando que las manifestaciones derivaron en violencia para dar una "excusa" al presidente estadounidense, Donald Trump, para intervenir militarmente en el país centroasiático.