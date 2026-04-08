Aumentan a más de 735 los muertos por los ataques de Israel contra Gaza desde el alto el fuego

Funeral de dos palestinos muertos por un ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego alcanzado con Hamás en octubre de 2025 (archivo) - Mekael Bhar / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este miércoles a más de 735 los palestinos muertos a causa de los ataques perpetrados por el Ejército de Israel desde la entrada en vigor en octubre de 2025 de un acuerdo de alto el fuego en el enclave al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el territorio.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado en redes sociales que desde el inicio del alto el fuego se han confirmado 736 muertos y 2.035 heridos, incluidos tres muertos y tres heridos durante las últimas 24 horas, antes de cifrar en 759 los cadáveres recuperados en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

Por otra parte, ha dicho que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.315 "mártires" y 171.135 heridos, si bien ha incidido en que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.