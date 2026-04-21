Aumentan a más de 785 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Niños palestinos entre edificios destruidos por los ataques del Ejército de Israel contra el barrio de Al Daraj, en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja (archivo) - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de palestinos muertos a causa de los ataques de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 roza ya la barrera de los 785, según han denunciado este martes las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que desde el 10 de octubre de 2025 se han registrado 784 muertos y 2.214 heridos, incluidos siete muertos y 21 heridos a causa de ataques perpetrados por las tropas israelíes durante las últimas 24 horas.

Asimismo, ha afirmado que los equipos de rescate han recuperado 761 cadáveres en zonas de las que se retiraron las tropas de Israel a raíz del acuerdo firmado en dicha jornada entre el Gobierno israelí y Hamás para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave, que llevó aparejado el citado alto el fuego.

Por último, ha manifestado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.560 "mártires" y 172.317 heridos, si bien ha agregado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en zonas a las que no hay acceso.