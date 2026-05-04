Aumentan a ocho los muertos tras un derrumbe en una mina de carbón en el extremo oriental de Rusia

Archivo - Ambulancia en Moscú, Rusia - BAI XUEQI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han elevado a ocho el número de muertos a causa del derrumbe registrado la semana pasada en una mina de carbón en la región de Magadán, en el extremo oriental del país, tras la recuperación de otros cuatro cadáveres durante las últimas horas.

El Ministerio para Situaciones de Emergencia ruso ha afirmado que "los cuerpos de otros cuatro mineros fallecidos han sido hallados en el lugar del desprendimiento de rocas en el distrito de Susumanski", antes de apuntar que las labores de rescate han sido finalizadas en la zona.

"No hay más personas atrapadas entre los escombros", ha dicho, al tiempo que ha especificado que los trabajadores de emergencia han retirado 15.000 metros cúbicos de rocas en la zona durante las labores de búsqueda y rescate, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

El incidente tuvo lugar el 30 de abril en la mina de carbón de Kadikanchanski, supuestamente a causa del deshielo del permafrost en la zona. Las autoridades calculan que unos 80.000 metros cúbicos de roca cayeron sobre la mina durante el derrumbe.