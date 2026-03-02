Aumentan a seis los militares estadounidenses muertos por la ofensiva de EEUU contra Irán

Cazas estadounidenses en el marco de la operación contra Irán - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S. Navy

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El balance de militares estadounidenses muertos por la ofensiva lanzada el sábado contra Irán para descabezar a la República Islámica ha aumentado a seis, según ha confirmado este lunes el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM).

"Hasta las 16.00, hora del este, del 2 de marzo, seis militares estadounidenses han muerto en combate. Las fuerzas estadounidenses han recuperado recientemente los restos de dos militares cuyo paradero se desconocía en una instalación atacada durante los primeros ataques de Irán en la región", ha indicado el CENTCOM en un mensaje difundido en redes sociales.

No obstante, el CENTCOM no ha querido desvelar la identidad de los caídos a la espera de que pasen 24 horas desde que sean informadas las familias. En la víspera, el Ejército ya informó de la muerte de cuatro militares después de que un cuarto soldado herido falleciera a causa de sus heridas.

FASE "AÚN MÁS DURA"

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha asegurado en declaraciones a la prensa desde el Capitolio que "la próxima fase será aún más dura para Irán de lo que es ahora". "No voy a revelar los detalles de nuestros esfuerzos tácticos, pero vendrán golpes más duros por parte del Ejército estadounidense", ha dicho.

En este sentido, ha reiterado que el objetivo de la misión es "la destrucción de sus capacidades de misiles balísticos y sus capacidades navales", así como sus capacidades para fabricarlos. "Esperamos que el pueblo iraní pueda derrocar a este gobierno y establecer un nuevo futuro para ese país. Nos encantaría que eso fuera posible", ha aseverado.

Rubio ha defendido que el ayatolá Alí Jamenei era "un clérigo radical". "Todo ese régimen está dirigido por clérigos radicales que no toman decisiones geopolíticas, sino decisiones basadas en su visión de la teología, que es apocalíptica. Eso debe tomarse muy en serio", ha argüido.