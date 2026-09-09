Aumentan a trece los alpinistas muertos por una avalancha en un monte ruso en el Cáucaso

Archivo - Ambulancia en Moscú, Rusia - BAI XUEQI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de alpinistas muertos a causa de la avalancha registrada el domingo en el monte Mizhirgi, en la región rusa de Kabardia-Balkaria, situada en el Cáucaso, ha aumentado a trece, según han confirmado este miércoles las autoridades, que han afirmado que siguen buscando a otros cinco desaparecidos.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia ha indicado que durante las últimas horas se ha localizado otro cadáver en la zona y ha afirmado que durante las labores de búsqueda se ha registrado una nueva avalancha de hielo y nieve, si bien ha reseñado que el suceso se ha saldado sin víctimas.

"El paradero de cinco alpinistas sigue siendo desconocido", ha manifestado a través de un comunicado. "Los trabajos se ven dificultados por el terreno peligroso y accidentado, así como por la posibilidad de nuevos desprendimientos de la masa de nieve y hielo", ha zanjado.

Por su parte, el Comité de Investigación de Rusia confirmó el lunes la apertura de una pesquisa por presunta "negligencia" en relación con el incidente en la garganta de Bezengi. "Los investigadores están estudiando las causas y circunstancias del suceso", sostuvo.