Aumentan a tres los muertos y 59 los heridos del ataque ruso a una comisaría en la provincia de Yitomir

Agentes de la Policía Nacional ucraniana atienden a un hombre herido en una empresa industrial alcanzada por una bomba aérea guiada rusa en Zaporiyia. - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas por el ataque con drones rusos contra una comisaría en la provincia ucraniana de Yitomir el pasado miércoles ha aumentado hasta los tres fallecidos y los 59 heridos, con las tareas de rescate y desescombrado todavía en marcha.

"El número de heridos tras el ataque ruso en Yitomir ha aumentado hasta 59 personas. El número de fallecidos se mantiene sin cambios: tres personas", ha informado la Dirección General del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la citada región.

Según ha añadido, en el lugar del bombardeo los equipos de rescate continúan llevando a cabo labores de emergencia y rescate. En concreto, se emplea maquinaria pesada de ingeniería para retirar los escombros y cortando las estructuras inestables del edificio para garantizar la seguridad en la zona.

Este miércoles la Policía Nacional de Ucrania informó del ataque con drones de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre una comisaría en la provincia de Yitomir, en la zona noroeste del país.

Las autoridades denunciaron que se trata de un "ataque deliberado" contra el personal que se encarga de la seguridad de los ciudadanos. "Otra manifestación de la verdadera esencia de la agresión rusa: terror dirigido contra la población y quienes la protegen", señaló la Policía ucraniana en sus redes sociales.

"Esta es una pérdida irreparable para la Policía Nacional", ha lamentado la institución, que en un primer momento confirmó la muerte de dos agentes. A pesar de los acontecimientos los policías "continúan sirviendo, ayudando a la gente y manteniendo la seguridad del país", indicó entonces la Policía.