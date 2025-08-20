Aumentan a tres los muertos en Portugal por los incendios

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un operario de 65 años ha muerto este miércoles mientras luchaba contra las llamas en Mirandela, ubicada en el distrito de Braganza (norte), lo que eleva el balance de fallecidos a tres en el marco de la peor ola de incendios que asola Portugal desde 2017.

El alcalde de Mirandela, Vítor Correia, ha informado de que el hombre, natural de Contins, ha sufrido un accidente mientras conducía maquinaria para tratar de crear un cortafuegos que impidiera el paso de las llamas, según ha recogido la agencia de noticias Lusa.

El presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, ha expresado en un comunicado publicado por la Presidencia su "más sentido pésame" a los familiares de la víctima y ha extendido también sus condolencias al Ayuntamiento de Mirandela por esta trágica muerte.

En total, hay activos hasta cuatro incendios en Portugal: en Arganil, en Sabugal, en Mirandela y en Montalegre, siendo el que más preocupa el primero, ya que las llamas siguen fuera de control desde hace una semana y se han extendido a unos seis concejos. Hay más de 3.400 efectivos desplegados en el territorio.

Uno de los concejos bajo aviso es el de Guarda, donde cientos de efectivos siguen combatiendo contra un incendio que el viernes se cobró la primera víctima mortal de la actual emergencia, un antiguo dirigente local que colaboraba sobre el terreno en la extinción de las llamas.