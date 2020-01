Australia declara el estado de emergencia en el Territorio Capital por un grave incendio forestal

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Australia han declarado el estado de emergencia en el Territorio Capital como consecuencia de un grave incendio declarado en el valle de Orroral, que ya ha quemado casi 20.000 hectáreas de terreno y que supone una amenaza "a todas las personas que se encuentren en su camino", según ha informado el diario local 'Sydney Morning Herald'.

El incendio en el valle de Orroral, que sigue fuera de control, está avanzando hacia la zona de Apollo Road y Boboyan Road, cerca de Canberra, la capital australiana. Las llamas amenazan con seguir avanzando y llegar a atravesar la frontera con el estado de Nueva Gales del Sur.

Las autoridades han avisado a las personas que viven en las cercanías del foco del incendio para que evacuen la zona, al tiempo que han desplegado dotaciones de bomberos para controlar las llamas y proteger las zonas pobladas.

Given the severe fire conditions today and tomorrow, and the threat to lives and property from the Orroral Valley Fire, I have issued a territory-wide State of Emergency in the ACT.https://t.co/JJZlztQjZq