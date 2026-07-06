Australia y Fiyi firman una alianza militar que contempla más de 600 millones de euros en inversiones

Archivo - Cuerpos de Marines de Corea del Sur (ROK) y de Australia (AUS) participan en un ejercicio conjunto de desembarco tras las líneas enemigas en la costa de Pohang, Corea del Sur. - Europa Press/Contacto/Republic of Korea-Pool

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y su homólogo fiyiano, Sitiveni Rabuka, han firmado este lunes una alianza bilateral en materia de defensa que incluye una pata económica con compromiso de invertir más de 1.000 millones de dólares australianos (unos 606 millones de euros) en Fiyi durante la próxima década.

Esta alianza, denominada Alianza Océano de Paz, se convierte en la cuarta que tiene Australia, y la segunda firmada con países vecinos en la etapa de Albanese tras un acuerdo suscrito el año pasado con Papúa Nueva Guinea. Estados Unidos y Nueva Zelanda son los otros países a los que Canberra está vinculado a través de acuerdos bilaterales desde 1951.

"La Alianza Océano de Paz establece una obligación mutua de defensa, y no hay compromiso mayor que acudir en ayuda del otro en momentos de necesidad", ha indicado Albanese, sobre una alianza que compromete a realizar una serie de inversiones en Fiyi y que llega en plena disputa con China que también busca expandir su influencia en la región.

De hecho, Rabuka ha indicado que el paso dado hacia Australia "no amenaza la relación de Fiyi con China ni la relación de Australia con China". "No espero que China adopte una postura de fuerte rechazo hacia ninguno de los dos gobiernos. Creo que recibirá con satisfacción el entendimiento existente", ha afirmado.

El dirigente de Fiyi se ha pronunciado recientemente en contra de que China establezca una base militar en el archipiélago, después de un acuerdo de seguridad firmado con Islas Salomón y mantenga presencia marítima en la zona. Situadas entre el continente americano y el asiático, las islas del Pacífico sur se han convertido en un nuevo escenario de tensiones geopolíticas entre China y potencias occidentales.