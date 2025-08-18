Australia prohíbe la entrada de un político israelí por sus "mensajes de odio" contra los palestinos

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Australia ha cancelado el visado de un político ultraderechista israelí, Simcha Rothman, acusado de difundir "mensajes de odio" contra los palestinos que incluyen llamamientos a la expulsión de la población de la Franja de Gaza

Rothman forma parte del Partido Nacional Religioso, también conocido como Mafdal e integrado en la coalición de Gobierno que lidera Benjamin Netanyahu. Tenía previsto viajar esta semana a Australia para dar charlas, pero las autoridades australianas han anulado el permiso y le han prohibido la entrada al país durante los próximos tres años.

"Nuestro Gobierno mantiene una línea dura contra quienes quieren venir a nuestro país y alentar la división", ha explicado el ministro del Interior, Tony Burke. "Australia será un país en el que todo el mundo puede estar y sentirse seguro", ha remachado, según la cadena ABC.

Rothman ha reprochado al Gobierno de Australia esta medida, en la que ve "un antisemitismo claro y flagrante que incita al terrorismo". En este sentido, ha apuntado que el veto no sólo le afecta a él, sino que también "va dirigido contra la comunidad judía de Australia, el Estado de Israel y el pueblo de Israel".

"El Estado de Israel debe enseñar al mundo entero a no rendirse ante el terrorismo", ha señalado, en línea con las declaraciones de otros dirigentes que ya criticaron la semana pasada el anuncio del primer ministro australiano, Anthony Albanese, del futuro reconocimiento del Estado palestino.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el también ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha descrito la medida como "una mancha histórica y una vergüenza para el Gobierno australiano", toda vez que considera que la celebran, entre otros, "colaboradores de Hamás".

Un mensaje de apoyo a Rothman al que también se ha sumado el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que ha instado a su compatriota a seguir alzando "orgulloso" la voz. "¡No pararemos hasta la victoria completa!", ha proclamado, con una de las consignas más repetidas desde que Israel inició su ofensiva en Gaza como respuesta a los atentados del 7 de octubre de 2023.