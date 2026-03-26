Australia prohíbe durante seis meses la entrada al país a personas con pasaporte de Irán

Archivo - El primer ministro de Australia, Anthony Albanese (archivo) - Mick Tsikas/AAP/dpa - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Australia han anunciado que las personas con pasaporte iraní no podrán entrar al país con fines turísticos y laborales durante un periodo de seis meses, en medio de la guerra desatada en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

El Ministerio del Interior australiano ha señalado en un breve comunicado que "los viajes a Australia quedan limitados temporalmente para los visitantes con pasaporte de Irán", antes de especificar que la medida entra en vigor este mismo jueves y que estará en pie durante seis meses.

"El Gobierno australiano ha tomado esta decisión para proteger la integridad y sostenibilidad del sistema migratorio", ha afirmado, sin más detalles al respecto, sin que el Gobierno de Irán haya reaccionado por ahora de forma oficial a esta decisión de Canberra.

El paso llega después de que Australia concediera asilo a varias jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán que estaban en el país disputando un torneo, después de que la cadena pública iraní tildara de "traidoras" a varias de ellas por negarse a cantar el himno nacional antes de un partido.

Sin embargo, cinco de las siete que solicitaron el asilo dieron finalmente marcha atrás y regresaron la semana pasada al país junto al resto del equipo, mientras que dos se han quedado en Australia, país al que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó el paso de dar asilo a las futbolistas, en pleno conflicto en la región de Oriente Próximo.