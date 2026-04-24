La Autoridad Palestina condena el "ilegal" plan de Israel para construir una escuela judía en Jerusalén Este

Archivo - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas - Europa Press/Contacto/Matteo Nardone - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Palestina ha condenado este viernes el plan de Israel para construir una yeshivá, un centro de estudio judío, en pleno barrio palestino de Sheij Yarrá, ubicado en Jerusalén Este, que ha descrito como un intento de las autoridades israelíes por "alterar" la identidad palestina" de la ciudad y una medida "ilegal" puesto que carecen de soberanía sobre ella.

El Ministerio de Exteriores palestino se ha sumado así a la gobernación de Jerusalén al denunciar un proyecto dirigido a "judeizar" Jerusalén Este, "alterar su identidad palestina e imponer nuevas realidades ilegales sobre el terreno mediante la manipulación del estatus histórico y legal de la ciudad", según ha indicado en sus redes sociales.

La cartera ha recordado que Israel "no tiene soberanía" sobre Jerusalén Este en tanto que "potencia ocupante" y que, en cambio, la soberanía pertenece "exclusivamente al Estado de Palestina", por lo que ha considerado que la medida es "ilegal".

"Todas las medidas ilegales adoptadas por Israel que atentan contra el estatus excepcional de la ciudad carecen de validez legal, son totalmente inaceptables y deben ser revocadas de inmediato. Estas medidas violan el Derecho Internacional, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y las resoluciones de Naciones Unidas", ha apuntado.

El Ministerio ha reclamado a la comunidad internacional, en particular a la Organización de la ONU para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación Islámica, que "adopten una postura internacional firme que obligue a Israel (...) a cumplir con el Derecho Internacional".

La gobernación de Jerusalén denunció este jueves la aprobación, por parte del Ejecutivo israelí, de un plan para construir "un enorme edificio de once plantas, en un área de unos cinco dunam (5.000 metros cuadrados) en la entrada sur" de Sheij Yarrá, frente a la homónima mezquita, y que incluye "viviendas para cientos de estudiantes judíos jaredíes".

El organismo denunció asimismo en sus redes sociales que establecer escuelas judías "en el corazón de los barrios palestinos", no son "proyectos educativos", sino "herramientas políticas para usurpar barrios árabes" que buscan empujar a la población a abandonar la zona, de forma paralela a las "políticas de demolición y abandono deliberado de la infraestructura civil" en los barrios palestinos.

El complejo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Sheij Yarrá fue demolido el pasado mes de enero después de que el Parlamento israelí aprobara una legislación prohibiendo las actividades de la agencia.