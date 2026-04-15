Las autoridades chilenas dan diez días a Kast para explicar su almuerzo en La Moneda con excompañeros de carrera

Archivo - El presidente de Chile, José Antonio Kast, en un desfile el día que asumió el cargo - Europa Press/Contacto/Francisco Arias - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de cuentas chilenas han dado este martes al presidente del país, José Antonio Kast, un plazo de diez días para entregar información acerca de su almuerzo en el Palacio de la Moneda junto a excompañeros de carrera, una celebración denunciada por parlamentarios del Partido Socialista por la naturaleza del evento, el uso de recursos públicos y su desarrollo en horario laboral.

La Contraloría de Chile --órgano de control del gasto público con funciones similares a las del Tribunal de Cuentas y la Intervención General en España-- ha reclamado así al mandatario ultraconservador un informe "con intervención de la asesoría jurídica" y con "todos los antecedentes necesarios", según el comunicado recogido por la emisora ADN Radio.

De este modo, la Presidencia tendrá que demostrar que el almuerzo en cuestión se ajustó a los parámetros legales o si, al contrario, se trató de un evento personal con cargo a los recursos del Estado.

La actuación de la Contraloría se produce después de que varios parlamentarios del Partido Socialista presentaran una denuncia formal por el evento, solicitando investigar su naturaleza y objeto, el supuesto uso de recursos públicos derivado del uso de un menú oficial y la atención del personal institucional y el desarrollo de la actividad durante la jornada laboral.

El almuerzo tuvo lugar el pasado viernes 10 de abril, cerca del mediodía, en los salones de La Moneda. Allí acudieron cerca de 70 invitados, entre exalumnos de Derecho de la Universidad Católica y sus acompañantes, según ha recogido el diario 'La Tercera'.

Con todo, la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, ha querido atajar la polémica asegurando durante una rueda de prensa "que ese almuerzo fue financiado por el presidente de la República con sus medios propios", añadiendo que los detalles serán entregados formalmente al ente fiscalizador.