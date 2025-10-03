Las autoridades de Costa de Marfil prohíben las manifestaciones de cara a las presidenciales del 25 de octubre

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Costa de Marfil han prohibido las marchas y manifestaciones de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 25 de octubre, en las que el actual jefe de Estado, Alassane Ouattara, buscará un polémico cuarto mandato al frente del país africano.

Ouattara ha encabezado en las últimas horas una reunión del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) para abordar la situación de seguridad en el país, que "atraviesa una mejora continua", encuentro en el que se ha aprobado "las reuniones y manifestaciones públicas destinadas a poner en duda las decisiones del Tribunal Constitucional".

El organismo ha confirmado el despliegue de 44.000 agentes para garantizar la seguridad de cara a los comicios y ha lamentado las declaraciones "xenófobas, subversivas y de odio" por parte de algunos representantes políticos tras la decisión del Constitucional sobre la lista definitiva de candidatos, que excluyó a varios destacados opositores, entre ellos el expresidente Laurent Gbagbo.

"El CNS, que condena firmemente estas palabras y comportamientos, que van contra el espíritu de la paz y la responsabilidad que debe prevalecer especialmente en este periodo electoral, recuerda que (...) los fallos del Constitucional no son suceptibles de recurso". "Toda impugnación a las decisiones del Constitucional, sea de la naturaleza que sea, es ilegal", ha zanjado, según un comunicado de la Presidencia de Costa de Marfil en su cuenta en la red social Facebook.

La decisión ha llegado ante la manifestación convocada por varios partidos opositores para este sábado en la ciudad de Abiyán, que ha sido prohibida por el prefecto de la localidad, Koua Andjou, a partir de dicha medida y de "el elevado riesgo de problemas de orden público en este periodo electoral", según ha recogido el diario marfileño 'Fraternité Matin'.

El Constitucional publicó en septiembre la lista definitiva de candidatos, que deja fuera también al presidente del opositor Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI), Tidjane Thiam, y al opositor Pascal Affi N'Guessan, líder del Frente Popular Marfileño (FPI) y candidato en varias ocasiones a la Presidencia. Por contra, autorizó la de Ouattara, en medio de las críticas de sus rivales políticos.

El mandatario, quien se presentará como candidato por su partido, la Agrupación de Houphouetistas por la Democracia y la Paz (RHDP, por sus siglas en francés), expresó a finales de agosto su deseo de que las próximas elecciones presidenciales tengan lugar "en paz y serenidad", al tiempo que justificó su decisión de volver a concurrir a las urnas pese a las críticas opositoras.

Pese a que la Constitución establece un límite de dos mandatos presidenciales, Ouattara se apoya en la reforma constitucional aprobada en 2016 y argumenta que puso el contador a cero, por lo que se estaría presentando ahora a un segundo mandato, un extremo criticado por parte de la oposición. El mandatario ya obtuvo un polémico tercer mandato tras obtener más del 94 por ciento de los votos en las elecciones celebradas en 2020, un proceso boicoteado por los principales candidatos opositores.

Los procesos electorales de los últimos años han estado marcados por las tensiones, especialmente a raíz de la guerra civil desatada en 2010, cuando Gbagbo se negó a reconocer la victoria de Ouattara. El expresidente regresó en 2021 al país tras ser absuelto por el Tribunal Penal Internacional (TPI) de los cargos por crímenes contra la humanidad por su papel en el conflicto.