Las autoridades de Crimea denuncian dos muertos y cuatro heridos en ataques ucranianos

Archivo - Profesional sanitario durante la evacuación de una víctima de un ataque con drones ucranianos en la localidad de Khorly, en Crimea, el pasado enero. - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades prorrusas de Crimea han denunciado dos muertos y cuatro heridos en ataques ucranianos en el distrito de Simferopol a última hora de este jueves, entre ellos un menor que resultó herido.

"El enemigo ha atacado Crimea de nuevo. Lamentablemente, dos personas murieron en un ataque en el distrito de Simferopol. Tres más resultaron heridas, entre ellas un niño. Otra persona resultó herida en el distrito de Sakski", ha señalado el gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, político prorruso que ocupa el cargo desde la anexión rusa de la península en 2014.

"Comparto su dolor y ofrezco mis condolencias a las familias y amigos de las víctimas. Deseo una pronta recuperación a los heridos. Las autoridades les brindarán la asistencia necesaria", ha añadido.