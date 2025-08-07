Las autoridades dan por "contenido" el incendio en el sureste de Francia

Un bombero trabaja en las tareas de contención del incendio en el departamento francés de Aude - Marc Asensio Clupes/ZUMA Press W / DPA

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fuego que arrasa desde el martes el macizo de Corbières, en el sur de Francia, está "contenido", según la prefectura de Aude, después de que las llamas hayan calcinado más de 16.000 hectáreas hasta el punto de ser ya el incendio más voraz registrado en el país europeo desde 1949.

Las autoridades han advertido a las poblaciones locales de que, pese a los avances de las últimas horas en las tareas de control y extinción de las llamas, aún no se ha completado la revisión de las distintas rutas de circulación y, por tanto, se desaconseja un retorno prematuro.

"La movilización sigue siendo esencial", ha resaltado la prefectura, toda vez que las llamas no están extinguidas y tan sólo se ha logrado cerrar el perímetro de expansión. Más de 2.000 bomberos, apoyados por medio millar de medios terrestres vehículos y numerosos efectivos aéreos, permanecen desplegados.

El balance de víctimas, por su parte, se mantiene en un fallecido y 13 heridos, tres de ellos en estado crítico --dos civiles y un bombero--. Las autoridades habían advertido el miércoles de que tres personas estaban en paradero desconocido, pero este viernes han confirmado la localización de todas ellas en buen estado.