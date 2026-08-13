Las autoridades de Gaza denuncian la muerte del director de la Policía en un ataque de Israel

Vehículo en llamas tras un ataque de Israel en ciudad de Gaza - Europa Press/Contacto/Ahmed Ibrahim

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han anunciado este jueves la muerte del director de la Policía del enclave palestino en un ataque perpetrado durante la jornada por el Ejército israelí contra el sur de la ciudad de Gaza.

La oficina de medios del Gobierno gazatí ha confirmado en sus redes sociales que la víctima es el "director de la Policía de la gobernación de Gaza, el coronel Yamal Mahmud Abú Kamil", un hombre de 43 años que ha fallecido a causa de un bombardeo israelí "contra su vehículo" estacionado en la calle Rashid, en el suroeste de ciudad de Gaza.

El Ministerio del Interior ha condenado el ataque en una nota recogida por el diario 'Filastin' en la que ha advertido de que supone "una peligrosa escalada que atenta contra la labor policial y amenaza con generar caos" en el enclave.

Las fuerzas israelíes no se han pronunciado sobre esta denuncia, pero sí han anunciado la muerte de un presunto miembro del brazo militar de Hamás en un ataque ejecutado en Jan Yunis, en el sur de la Franja. Como en anteriores ocasiones, han indicado que el presunto "terrorista planeaba llevar a cabo atentados" contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desplegadas en Gaza.