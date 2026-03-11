Las autoridades de Gaza elevan a 650 los muertos a manos de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego

Archivo - Palestinos junto a los cadáveres de varias personas tras un bombardeo ejecutado en diciembre de 2025 por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de ese año tras un acuerdo con Hamás (archi - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este miércoles en 650 los muertos por los ataques ejecutados por Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha de entrada en vigor en octubre del alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha subrayado en un comunicado que desde dicha fecha se han documentado 650 muertos y 1.732 heridos, mientras que 756 cuerpos han sido recuperados en las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del acuerdo. El balance incluye un muerto y dos heridos durante las últimas 24 horas.

Asimismo, ha indicado que la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado 72.135 muertos y 171.830 heridos hasta la fecha, si bien ha especificado que aún hay cadáveres entre los escombros y tirados en las calles, dado que los equipos de rescate no han logrado recuperarlos.