Una calle en la ciudad de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, entre edificios destruidos por la ofensiva del Ejército de Israel (archivo) - Salah Hashem / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado elevado este jueves a más de 1.660 los palestinos muertos a causa de ataques ejecutados por el Ejército de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta la fecha se han confirmado 1.662 muertos y 6.007 heridos, incluidos dos "mártires" y ocho heridos durante el último día, antes de agregar que además han sido recuperados 851 cuerpos en las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

Por otra parte, ha destacado desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.715 muertos y 176.139 heridos.