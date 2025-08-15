Las autoridades de Gaza elevan a más de 61.800 los muertos por la ofensiva israelí tras 51 fallecidos más en 24 horas

Una niña palestina espera para recibir ayuda humanitaria en la Franja de Gaza - Moiz Salhi / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han estimado este viernes que más de 61.800 personas han muerto ya por la ofensiva israelí en el enclave desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023, tras constatar 51 fallecidos más en las últimas 24 horas.

En concreto, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha situado su último recuento de víctimas en 61.827 muertos y 155.275 heridos (369 desde el jueves) si bien las cifras podrían ser mayores debido a que numerosas personas siguen todavía bajo los escombros.

Las autoridades gazatíes han señalado además que desde que Israel rompiera el alto el fuego suscrito el pasado mes de marzo con Hamás, han fallecido más de 10.300 palestinos, mientras que más de 43.200 han resultado heridos en el marco de la ofensiva israelí.

Asimismo, 17 personas han muerto y 250 han resultado heridas en las últimas 24 horas en el enclave por disparos del Ejército de Israel en las colas para recibir ayuda humanitaria, lo que sitúa el total de víctimas en 1.898 muertos y en 14.113 heridos, respectivamente.

Los hospitales de Gaza también han registrado la muerte de un niño por inanición. En total, según el balance de las autoridades gazatíes, han fallecido ya por hambre 235 personas, incluidos 106 niños.