Autoridades de Gaza informan de siete muertos en 48 horas en ataques israelíes

Cuerpos sin vida recibidos en hospitales de la Franja de Gaza tras ataques israelíes el 20 de noviembre de 2025 - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han informado este sábado de que los hospitales del enclave palestino han recibido en las últimas 48 horas los cuerpos sin vida de siete personas y a una treintena de heridos como consecuencia de ataques israelíes, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta la fecha se han confirmado 69.733 muertos y 170.863 heridos a causa de la ofensiva militar israelí, lanzada en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023.

Asimismo, ha manifestado que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han documentado 318 muertos y 788 heridos, al tiempo que se han recuperado 572 cadáveres.

En cualquier caso, ha advertido de que "aún hay víctimas bajo los escombros y tirados en las calles debido a que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar hasta ellas".