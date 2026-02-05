Las autoridades de Gaza reciben los restos de al menos 54 palestinos muertos en virtud del alto el fuego

Archivo - El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realiza una entrega de cadáveres de palestinos al Ministerio de Salud gazatí - Europa Press/Contacto/Mohammed M. Skaik, Mohammed

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han recibido este miércoles los cuerpos de 54 palestinos muertos por parte de Israel, en el marco del proceso mediado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Así lo ha anunciado el Ministerio de Sanidad gazatí en un breve comunicado en el que ha precisado que, además de los cadáveres, han sido entregadas al Hospital Al Shifa, situado en la ciudad de Gaza, "66 cajas con restos humanos y órganos".

La cartera ha señalado en la misma nota que los equipos médicos están "gestionando" todos los restos de acuerdo a los protocolos aprobados, a fin de completar su examen, documentación y entrega a las familias.

Estos se suman a los 360 cuerpos entregados por Israel en el marco del alto el fuego en vigor desde el pasado octubre, de acuerdo a lo confirmado por el Ministerio el pasado jueves.