Las autoridades indonesias dan por terminada una erupción continua de 25 horas del Anak Krakatau

Material volcánico emanando del monte Anak Krakatau en la provincia de Lampung, Indonesia, en una imagen de dron del Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia - PVMBG / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Indonesia han anunciado este lunes que las continuas erupciones del volcán Anak Krakatau (en indonesio, 'hijo del Krakatoa') han cesado tras más de 25 horas seguidas, aunque han subrayado que siguen dando seguimiento a su actividad, apuntando a "leves erupciones" periódicas y unos "altos niveles de sismicidad".

"Tras una erupción continua de 25 horas, el monte Anak Krakatau, en la provincia de Lampung, ha vuelto a mostrar actividad eruptiva, con erupciones leves que se producen periódicamente", ha señalado la Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM, por sus siglas en indonesio), en un comunicado en el que precisa que, "aunque el largo episodio eruptivo ha terminado, la actividad volcánica del Anak Krakatau se sigue monitoreando debido a sus altos niveles de sismicidad".

La citada erupción comenzó a las 23.07 horas del viernes 4 (hora de Indonesia Occidental, 18.07 en España peninsular y Baleares) y finalizó a las 0.04 horas del domingo 6 (hora de Indonesia Occidental, 19.04 en España peninsular y Baleares), según ha detallado la directora de la Agencia Geológica, Lana Saria.

"Tras finalizar el episodio de erupción continua, se observaron tres erupciones estrombolianas con columnas de lava negras", ha indicado Saria, antes de agregar que "el regreso de las erupciones estrombolianas, características del monte Anak Krakatau, se interpreta provisionalmente como el fin de este largo episodio de erupción continua".

De cualquier modo, continúa el seguimiento del cono, que entre el domingo y el lunes ha registrado ya "tres sismos de erupción, nueve sismos de expulsión, 93 sismos de baja frecuencia, 98 sismos híbridos/multifásicos, cuatro sismos de temblor continuo y un sismo volcánico superficial".

Bajo estas condiciones, la Agencia Geológica ha decidido mantener el nivel de actividad del volcán Anak Krakatau en Nivel III, esto es, "alerta". De hecho, la directora de la entidad ha anotado que la posibilidad de una erupción en los próximos días sigue siendo alta.

"Los principales peligros potenciales incluyen la expulsión de rocas calientes y fuertes lluvias de ceniza, así como la posibilidad de flujos de lava si las erupciones continúan", ha informado.

En este sentido, y en clave de salud pública, el organismo ha instado a las personas afectadas por la ceniza volcánica a reducir las actividades al aire libre o usar mascarillas para evitar problemas respiratorios.

Sin embargo, Saria ha querido descartar "bulos relacionados con la erupción y el posible tsunami", instando a "mantener la calma" a la población de las zonas costeras de Bantén y Lampung, provincias que, desde las islas de Java y Sumatra, respectivamente, rodean el estrecho de la Sonda, donde se encuentra el Anak Krakatau.

En esa misma línea, la jefa de la Agencia Geológica ha indicado a los residentes de estas provincias que pueden "retomar sus actividades normales", siguiendo, eso sí, las indicaciones de las delegaciones de la Agencia Regional de Gestión de Desastres de Indonesia (BPDP, por sus siglas en indonesio).