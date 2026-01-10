Las autoridades iraníes convocan una gran manifestación de apoyo en Teherán para el próximo lunes a mediodía

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han convocado para el mediodía del próximo lunes una gran concentración de respaldo en un momento que está a punto de cumplirse una semana de protestas y disturbios que estallaron tras el desplome del rial, la moneda nacional, y han degenerado en una espiral de violencia y represión que ha dejado, según ONG, más de 60 muertos.

"Se celebrará una gran manifestación pública para condenar las acciones de los alborotadores y terroristas armados. La manifestación tendrá lugar el lunes 12 de enero a las 14:00 h en la Plaza de la Revolución Islámica de Teherán", ha hecho saber la agencia semioficial Tasnim.

El país ha sido escenario de varias marchas diurnas de respaldo a las autoridades solo para ser reemplazadas por nuevas expresiones de descontento y violencia al caer el sol. Tras legitimar en un primer momento las manifestaciones contrarias, el Gobierno iraní ha denunciado que el derramamiento de sangre es fruto de una conspiración y de una injerencia de Estados Unidos e Israel para desestabilizar el país.

En este sentido, la Fiscalía General de Irán ha emitido este sábado un duro comunicado en el que declara como "criminales de guerra" a todos los "autores de los recientes disturbios" y promete que las investigaciones se llevarán a cabo "sin indulgencia, clemencia ni apaciguamiento".

"Los fiscales deben presentar cargos con pausa pero sin demora, preparar el juicio y actuar con decisión contra quienes, traicionando a la nación y creando inseguridad, buscan la dominación extranjera del país", añade la Fiscalía.