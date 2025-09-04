Las autoridades lusas esperan publicar en 45 días el informe preliminar sobre el funicular siniestrado en Lisboa

Los servicios de emergencia portugueses atienden a las víctimas del accidente en un funicular de Lisboa. - Xun Wei / Xinhua News / ContactoPhoto

El vehículo accidentado pasó una inspección la misma mañana del descarrilamiento que garantizaba su correcto funcionamiento

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Prevención e Investigación de Accidentes Aéreos y Ferroviarios de Portugal ha señalado este jueves que espera publicar en un plazo de 45 días un informe preliminar sobre el descarrilamiento del funicular Gloria de Lisboa, ocurrido en la víspera y que dejó 16 muertos y más de una veintena de heridos.

El director de la oficina, Nelson Oliveira, ha explicado que en dicho documento se resumirán las investigaciones realizadas y las conclusiones disponibles a esa fecha. Sin embargo, ha adelantado que a última hora del viernes publicará una nota informativa "describiendo los hallazgos iniciales confirmados".

"Por el momento, no compartiremos ningún dato. Estos se proporcionarán en esta nota informativa, ya que la información y los hechos descubiertos requieren contexto y también el alcance que daremos a la investigación, con base en lo que hemos identificado hasta el momento", ha declarado, según ha recogido la agencia de noticias Lusa.

El funicular siniestrado pasó una inspección en la mañana del miércoles, horas antes de que descarrilara. Según el documento al que han tenido acceso algunos medios portugueses, como el portal de noticias Observador, se garantizaba su correcto funcionamiento. La inspección duró aproximadamente 30 minutos y se indicó que el cable debía reemplazarse en un plazo de 263 días.

En cuanto a las víctimas mortales, han podido identificar a cinco personas portuguesas, dos surcoreanas, dos canadienses, una suiza, un estadounidense y un alemán. Además, seis de los 23 heridos se encuentran en cuidados intensivos, mientras que todos aquellos en con heridas leves ya han sido dados de alta.

El accidente tuvo lugar minutos después de las 18.00 horas (hora local, 19.00 hora peninsular española), terminó por colisionar contra un edificio y quedó hecho escombros. El Ejecutivo central decretó este jueves como día de luto en todo el país, mientras que, en el ámbito municipal, Lisboa permanecerá de luto hasta este sábado, 6 de septiembre.