Dados de alta los dos españoles heridos en el accidente del funicular de Lisboa

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los dos ciudadanos españoles que resultaron heridos este miércoles tras descarrilar un funicular en Lisboa han sido dados de alta del hospital, según han confirmado fuentes de Exteriores, que han detallado que no se tiene constancia, en estos momentos, de ninguna otra víctima española en el accidente.

Al menos 15 personas han muerto y 18 más han resultado heridas, cinco de ellas en estado grave, después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en la capital de Portugal, Lisboa, según el último balance de las autoridades locales, que han decretado un día de luto nacional y tres a nivel municipal.

El accidente tuvo lugar minutos después de las 18.00 horas (hora local, 19.00 hora peninsular española), debido a un cable que se encontraba suelto. Los Bomberos desplegaron más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos, mientras que la Policía Judicial ha acudido para investigar los hechos.

La Fiscalía de Portugal ha abierto una investigación por el descarrilamiento del funicular, según ha podido saber la agencia de noticias Lusa. El Ministerio Público ya "está realizando las diligencias necesarias, en el ámbito de sus competencias: a efectos de preservación de pruebas, con la orientación y en coordinación con los departamentos de la Policía penal".

La empresa responsable de la gestión del Elevador de Gloria, Carris, ha asegurado que se han llevado a cabo y cumplido todos los protocolos de mantenimiento del funicular. El mantenimiento general, que se realiza cada cuatro años, tuvo lugar por última vez en 2022, y las reparaciones provisionales, que se hacen cada dos, el año pasado, en 2024.