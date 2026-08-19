Las autoridades palestinas condenan la creciente violencia de colonos y militares israelíes en Cisjordania

Imagne de archivo de una comunidad palestina en Ramala, Cisjordania. - Salman Mohsen Alkhatib/JNA via Z / DPA

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades palestinas han condenado este miércoles el "implacable aumento de la violencia" por parte de colonos y militares israelíes en Cisjordania, donde se han registrado al menos 457 ataques contra la población local en tan solo una semana.

La oficina del primer ministro, Mohamad Mustafá, ha indicado en un comunicado que durante ese periodo de tiempo que se han producido unos 75 ataques contra viviendas y estructuras de palestinos en la zona.

"Eso forma parte de una escalada de violencia, destrucción y despojo" contra la población palestina, señala el texto, que ha sido publicado tan solo horas antes de que las fuerzas israelíes hayan atacado y detenido a varios palestinos en una serie de redadas realizadas en Cisjordania durante la mañana.

Las operaciones han dejado más de una decena de detenidos y han afectado especialmente al campamento de refugiados de Qalandia, situado entre Jerusalén y Ramala, donde un hombre sin identificar ha sido arrestado, según informaciones de la agencia de noticias WAFA.

Asimismo, el Ejército israelí ha arrestado a otros dos palestinos, entre ellos un periodista, en la ciudad de Belén. A esto se suma la hospitalización de un hombre de 28 años en Nablús tras resultar herido a manos de las fuerzas israelíes.

En el sur de Hebrón, las fuerzas israelíes han arrestado a otros ocho palestinos y han realizado registros en viviendas, además de establecer puestos de control militar en toda la gobernación. En Tulkarem, por otra parte, han sido detenidas otras dos personas.

Mientras tanto, grupos de colonos israelíes siguen adelante con el asedio de Qusra, al norte de Nablús, por undécimo día consecutivo. La ciudad sigue completamente rodeada después de que las fuerzas israelíes se hicieron con el control de la misma.