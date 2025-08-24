Autoridades palestinas denuncian que Ejército y colonos israelíes están arrasando olivos en Al Mughayir (Cisjordania)

Archivo - Imagen de archivo de enfrentamientos entre militares israelíes y jóvenes palestinos en Al Mughayir (Cisjordania) - Europa Press/Contacto/Ahmad Arouri - Archivo

Responsables locales calculan al menos 30 hectáreas de árboles arrancadas en tres días, en medio de un asedio a la localidad

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Autoridades locales palestinas han denunciado que colonos israelíes, con la complicidad del Ejército de Israel, han arrasado desde el pasado jueves al menos 30 hectáreas de olivos en la localidad cisjordana de Al Mughayir, al norte de Ramala, escenario de una operación de asedio y represión mientras las excavadoras israelíes pavimentan una carretera entre asentamientos.

Responsables locales han explicado a la agencia oficial de noticias palestina WAFA que la carretera, que atraviesa Rafid hasta Qalasoun, ha provocado la destrucción de miles de olivos y arrasado "la llanura oriental" de la localidad. Asimismo, denuncian que el Ejército israelí ha estado asediando la población hasta esta misma madrugada, en una operación que se ha saldado con numerosos palestinos detenidos.

El pasado 21 de agosto, un colono israelí denunció que había sido agredido por palestinos precisamente en la llanura oriental de la localidad, lo que impulsó al Ejército a lanzar una operación en la zona. El jefe del consejo local, Amin Abu Aliya, ya comenzó a denunciar por entonces la demolición de olivos con excavadoras, allanamiento de casas, robo de dinero y joyas y daños a vehículos.

Residentes de asentamientos locales detuvieron a un palestino sospechoso de abrir fuego contra un grupo de civiles israelíes cerca del asentamiento de Adei Ad. El palestino de 30 años, residente de Al Mughayir, supuestamente había disparado contra los israelíes, sin alcanzar a ninguno, antes de iniciar un altercado físico durante el cual un hombre israelí resultó levemente herido.

El jueves por la noche, el jefe del Mando Central del Ejército israelí, el general Avi Bluth, declaró que la localidad iba a pagar "un alto precio" por los incidentes violentos. "Cada población y cada enemigo deben saber que si atacan a los residentes, pagarán un alto precio; se les impondrá un toque de queda, se les cerrará la zona y se les someterá a 'operaciones de ajuste'", declaró, aparentemente refiriéndose al desarraigo de los árboles, recoge el 'Times of Israel'.

Desde el viernes al amanecer, según el jefe local, los militares detuvieron a más de siete jóvenes, incluidos hermanos de Hamdan Abu Aliya, de 18 años, que murió el sábado 16 de agosto por los disparos del Ejército israelí. Los militares han defendido que actuaron en defensa propia después de que jóvenes de la zona atacaran a sus fuerzas con cócteles molotov.