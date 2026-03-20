Las autoridades qataríes prevén una pérdida de más de 17.000 millones de euros anuales por el ataque a Ras Lafan

La planta de producción de gas natural licuado (GNL) en la ciudad industrial de Ras Lafan, Qatar - Stringer/dpa

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Energía de Qatar y presidente de la petrolera estatal QatarEnergy, Sad bin Sherida al Kabi, ha afirmado a última hora de este jueves que la capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL) de Doha ha sufrido una reducción del 17% por cuenta de los ataques con misiles realizados por Irán, cuyos daños en el complejo de Ras Lafan costarán 20.000 millones de dólares (17.308 millones de euros) en ingresos anuales, según las estimaciones de la empresa.

"Los ataques con misiles han reducido la capacidad de exportación de GNL de Qatar en un 17% y han causado una pérdida estimada de 20.000 millones de dólares en ingresos anuales", ha afirmado Al Kabi en una actualización sobre los daños ocasionados en Ras Lafan difundida en redes por la propia QatarEnergy.

Asimismo, ha alertado de que "los extensos daños" provocados en las instalaciones "tardarán entre tres y cinco años en repararse" y, además, obligarán a la petrolera a "declarar fuerza mayor durante un máximo de cinco años en algunos contratos de GNL a largo plazo". "El impacto afecta a China, Corea del Sur, Italia y Bélgica", ha precisado.

Al tiempo, Al Kabi ha destacado que "nadie resultó herido", si bien ha tachado los ataques de "injustificados e insensatos, que no solo atentaron contra el Estado de Qatar, sino también contra la seguridad y la estabilidad energética mundial". "Este ataque fue contra todos los que defendemos el desarrollo y el progreso humano, sustentados en un acceso justo, fiable y seguro a la energía", ha agregado.

En concreto, los bombardeos han dañado dos plantas de gas natural licuado del complejo industrial a las que ha atribuido 12,8 toneladas anuales en cuanto a capacidad de producción, cifra que equivale a la reducción del 17% en las exportaciones anuales qataríes de esta sustancia, según ha explicado el ministro. Ambas pertenecen a QatarEnergy y, en menor medida, a la estadounidense ExxonMobil, que posee un 34 y un 30% de cada una, ha precisado.

Asimismo, el titular de Energía ha informado de que los ataques también han alcanzado a la refinería Pearl GTL (Gas a Líquido), una instalación de producción compartida que opera la empresa británica de hidrocarburos Shell. "Se está evaluando el daño causado", ha apuntado antes de indicar que "se prevé que permanezca fuera de servicio durante al menos un año".

Al hilo, QatarEnergy ha avisado en su comunicado de que esta interrupción derivará en "una pérdida en la producción de los productos asociados": 18,6 millones de barriles de condensados (un 24% de las exportaciones de Qatar), 1.281 toneladas de gas licuado de petróleo (un 13%), 594.000 kilos de nafta y 180.000 de azufre (un 6% en ambos casos), así como 309,54 MPC (miles de pies cúbicos) de helio, equiparable a un 14% de las exportaciones qataríes.