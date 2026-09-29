Las autoridades de la región de Puntlandia liberan un petrolero secuestrado por piratas frente a Somalia

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de la región semiautónoma somalí de Puntlandia han anunciado este martes la liberación de un petrolero que había sido abordado por piratas frente a las costas del país africano, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas.
La Fuerza de la Policía Marítima de Puntlandia ha indicado en un mensaje en redes sociales que la operación, llevada a cabo frente a las costas del distrito de Bandar Beyla, se ha saldado con "el rescate exitoso" del petrolero 'MT Honour 25', que "había sido secuestrado por piratas".
Según las informaciones recogidas por el portal de noticias Daily Somalia, al menos dos de los piratas habrían resultado heridos durante la operación, mientras que varios sospechosos han sido detenidos, si bien por ahora no hay confirmación oficial sobre este extremo.
La operación ha tenido lugar días después de que las autoridades de Puntlandia anunciaran el rescate del buque 'SIBU 1' en la zona y después de que el presidente regional, Said Abdulahi Deni prometiera combatir con fuerza las actividades de los piratas en esta zona de Somalia.