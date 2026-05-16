Autoridades rusas denuncian el impacto de un dron ucraniano cerca de la central nuclear de Zaporiyia

Central nuclear de Zaporiyia - CENTRAL DE ZAPORIYIA

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas, que controlan la central nuclear de Zaporiyia, han denunciado este sábado el impacto de un dron ucraniano en las inmediaciones de estas instalaciones nucleares.

"Un vehículo aéreo no tripulado ucraniano se ha estrellado cerca de las unidades de generación de la central. El dron no ha detonado", ha explicado en redes sociales la propia central.

Sin embargo, la central ha denunciado que este ataque tiene como objetivo la instalación nuclear más grande de Europa y "cruza todas las líneas rojas" en un "acto de terrorismo nuclear y locura irresponsable".

El comunicado señala que no ha habido daños materiales ni personales como consecuencia de este incidente y que hay ya especialistas trabajando en el lugar para investigar lo ocurrido.

Mientras, la central continúa funcionando con normalidad y dentro de los parámetros de seguridad y "bajo estricto control". "Los niveles de radiación en la central y en la zona de observación están dentro de los límites normales", ha añadido.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) no ha emitido por el momento ningún comunicado sobre este ataque en particular.