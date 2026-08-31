Las autoridades turcochipriotas prohíben toda emisión de música durante el luto por el hundimiento del ferry

Archivo - Banderas de Turquía y de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (archivo) - Europa Press/Contacto/Ruaridh Stewart - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, reconocido únicamente por Turquía, ha ordenado prohibir cualquier emisión de música durante los tres días de luto decretados por el siniestro del ferry catamarán 'Filo Jet' hundido el domingo. En el barco había 267 personas a bordo y 20 continúan desaparecidas, mientras que ocho han fallecido.

El Ministerio de Turismo y Medio Ambiente ha anunciado que todos los permisos para la emisión de música han sido suspendidos al amparo de la Ley Medioambiental 18/2012.

La prohibición estará en vigor entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, según la publicación del Ministerio en redes sociales. "Las empresas que emitan música durante este periodo se enfrentarán a acciones legales", ha subrayado.

El incidente tuvo lugar el domingo poco después de la salida del buque del puerto de Kirenia, Girne en turco, hacia Mersin, en el sur de Turquía, cuando empezó a hacer agua y finalmente volcó y se hundió. Las primeras pesquisas apuntan a que el buque, operado por la empresa Filo Denizcilik, sufrió una ruptura en el casco. Hasta la fecha, han sido rescatadas con vida 239 personas.

Chipre está dividido en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupara la parte norte --el 36,2 por ciento de su territorio-- tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor a que la isla se uniera a este último país.

En 1983, los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, que mantiene ahí a unos 35.000 militares. Los numerosos esfuerzos dirigidos por la ONU a lo largo de las décadas para reunificar la isla del Mediterráneo oriental sobre la base de una federación bizonal han fracasado hasta ahora.