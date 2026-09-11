Las autoridades de Yemen afirman que "tienen capacidad de retomar la iniciativa" frente a Bab el Mandeb

Archivo - El jefe del Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen, Rashad Mohamed al Alimi, durante una rueda de prensa en junio de 2025 (archivo) - President Rashad Al Alimi apaim / Zuma Press / Eu

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente han asegurado en las últimas horas que sus tropas "tienen capacidad de retomar la iniciativa" ante los avances de los hutíes en la costa oeste del país, incluida la toma de la estratégica localidad de Moca, situada en los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, antes de resaltar que no permitirán a los rebeldes usar estos territorios para amenazar a los países vecinos o la navegación internacional.

El Consejo de Defensa Nacional ha dicho tras una reunión encabezada por el presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo, Rashad al Alimi, que "cualquier avance temporal sobre el terreno no dará a las milicias el derecho a imponer hechos consumados por la fuerza ni alterará el hecho de que esto no es una batalla por posiciones (...), sino una batalla nacional para restaurar las instituciones estatales y extender la soberanía sobre todo el territorio nacional".

"Cualquier intento de las milicias para convertir los avances temporales en una realidad permanente a nivel político o geográfico es simplemente una ilusión que será borrada por la voluntad del pueblo yemení y la valentía de las Fuerzas Armadas", ha señalado, al tiempo que ha mostrado su compromiso de evitar que los hutíes usen el país "como una plataforma para amenazar a Yemen, a sus vecinos o a la navegación marítima internacional".

Así, ha reseñado que "Yemen, con su defensa de Bab al Mandeb, su costa, sus islas y sus aguas territoriales, no solo está defendiéndose, sino que figura en la primera línea de defensa de la libertad de navegación, la seguridad marítima, la estabilidad del comercio global, y los intereses de los países y los pueblos situados más allá de Yemen y la región".

El organismo ha reclamado por ello a la comunidad internacional que "cumpla con sus responsabilidades" y "evite" que el estrecho, acceso al mar Rojo y al canal de Suez --de ahí su gran importancia geoestratégica--, "sean convertidas en herramientas de chantaje o en plataformas para amenazar la navegación y el comercio internacional".

"Yemen no pide al mundo que luche esta guerra en su nombre, sino que pide la aplicación de las resoluciones internacionales y apoyen los esfuerzos del Gobierno para proteger su territorio, su soberanía, sus aguas territoriales y sus instituciones nacionales", ha señalado, antes de insistir en que los hutíes "son totalmente responsables de esta escalada terrorista".

AL ALIMI APUNTA A IRÁN

El propio Al Alimi afirmó el jueves, en sus primeras declaraciones tras la caída de Moca en manos de los rebeldes, que las fuerzas gubernamentales "defienden no solo la seguridad y la soberanía del país, sino que contribuyen a la seguridad internacional y protegen los intereses globales".

"Yemen está ayudando a garantizar la seguridad de una de las rutas más importantes del mundo para el comercio, los suministros energéticos y el envío de alimentos", apuntó durante una reunión con el jefe de la delegación de la Unión Europea (UE) en Yemen, Patrick Simonnet, y la embajadora de Países Bajos, Janet Sebben, para abordar los últimos acontecimientos.

Al Alimi, quien encabeza a las autoridades de Yemen desde lejos de la capital, Saná, en manos de los hutíes desde 2014, apostó por "una asociación internacional más efectiva para apoyar al Estado yemení y reforzar su capacidad para proteger esta ruta marítima estratégica", según un comunicado publicado por su oficina después de la reunión.

En este sentido, denunció la existencia de "un claro vínculo entre esta escalada y la estrategia de Irán de trasladar a otros el coste de la presión internacional sobre Irán, algo que hace atacando a los países vecinos, amenazando instalaciones energéticas y afectando la navegación en el mar Rojo y las rutas de suministros".

"No debe permitirse que el estrecho de Bab al Mandeb se convierta en otro estrecho de Ormuz, ni debe Yemen ser convertido en una plataforma de chantaje político en nombre del régimen iraní", argumentó Al Alimi --en el cargo desde abril de 2022--, antes de pedir que los hutíes "rindan cuentas" por las "consecuencias a todos los niveles" de su última ofensiva.

NUEVOS AVANCES DE LOS HUTÍES

A pesar de estas declaraciones por parte de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente, los hutíes han continuado sus avances territoriales en la costa oeste del país, tomando en las últimas horas las localidades de Dhubab y Murad, con lo que han capturado en el último día la totalidad de la franja costera en el mar Rojo que no estaba en sus manos.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, las fuerzas gubernamentales se han visto forzadas a retirarse ante la presión militar de los hutíes, que habrían avanzado tras ello hacia las islas de Mayun y Zuqar, en Bab el Mandeb, donde continúan los combates.

Por su parte, los hutíes no han confirmado por ahora estos avances territoriales en la costa, si bien el portavoz de operaciones militares del grupo, Yahya Sari, ha adelantado este mismo viernes en un mensaje en redes sociales que en las próximas horas emitirá una declaración para dar detalles sobre lo que describe como "una operación militar significativa y a gran escala" en Yemen.

Estos avances son un duro vaparalo para las autoridades reconocidas internacionalmente y aumentan las capacidades de los rebeldes de afectar el tráfico marítimo en Bab el Mandeb, cuya importancia ha aumentado a raíz de las afectaciones al tránsito en el estrecho de Ormuz tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El estrecho de Bab el Mandeb, que separa la península Arábiga del Cuerno de África, tiene una extensión de unos 29 kilómetros, por lo que el posicionamiento de fuerzas en esta zona de Yemen permitiría a los hutíes --un grupo respaldado por Irán, pese a sus diferencias ideológicas y organizativas-- amenazar el tránsito incluso con sus capacidades de artillería.

Los hutíes han amenazado en varias ocasiones con afectar la navegación en el estrecho de Bab el Mandeb como respuesta a la citada ofensiva israelí-estadounidense, después de lanzar numerosos ataques contra buques en el mar Rojo y el golfo de Adén por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Los rebeldes lanzaron una ofensiva la semana pasada en la zona, tras lo que las fuerzas internacionales lideradas por Arabia Saudí ejecutaron bombardeos para respaldar a las tropas gubernamentales, que en enero lograron establecer su control en zonas del sur del país tras la disolución del Consejo de Transición del Sur (CST), respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), a raíz de unos combates internos.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.