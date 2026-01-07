Las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente acusan de "alta traición" al líder del separatista CTS

Archivo - El presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo, Rashad al Alimi, quien encabeza el principal organismo de las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente (archivo) - Europa Press/Contacto/President Rashad Al Alimi a

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen, que encabeza las autoridades reconocidas internacionalmente en el país, ha cesado este miércoles de su puesto en el organismo al líder del Consejo de Transición del Sur (CTS), Aidrus al Zubaidi, y le ha acusado de "alta traición", en medio de las tensiones por la reciente ofensiva de los separatistas en el sureste de Yemen.

El organismo ha indicado en un comunicado que ha tomado la decisión de "revocar la membresía de Al Zubaidi en el Consejo Presidencial de Liderazgo por cometer alta traición", antes de agregar que el caso ha sido enviado a la Fiscalía para la apertura de un procedimiento judicial contra él.

Así, ha acusado a Al Zubaidi de cometer "alta traición con el objetivo de socavar la independencia de la República", de "dañar la postura militar, política y económica de la República" y de "formar una banda armada y asesinar a oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas".

El organismo ha dicho además que el líder del CTS es sospechoso de "atacar la Constitución y las autoridades constitucionales" y de "violar" la Carta Magna y "comprometer la soberanía y la independencia del país", tras una reunión de emergencia encabezada por el presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo, Rashad al Alimi, para abordar la situación en el país.

La decisión ha sido anunciada horas después de que la coalición encabezada por Riad lanzara "ataques preventivos limitados" en el suroeste de Yemen tras denunciar que Al Zubaidi no había viajado a Arabia Saudí para participar en unas conversación para rebajar las tensiones, momento desde el que se le considera en paradero desconocido.

El portavoz de las fuerzas de la coalición, Turki al Maliki, afirmó que los ataques tuvieron como objetivo "frustrar el intento de Aidarus al Zubaidi de intensificar el conflicto y extenderlo a la provincia de Al Dali", antes de agregar que el líder del CTS "distribuyó armas y municiones a decenas de elementos dentro de Adén con el objetivo de provocar disturbios en las próximas horas".

El presidente del CTS --una facción secesionista respaldada por Emiratos Árabes Unidos (EAU) que aspira a la creación del Estado del Sur de Arabia-- debía partir este martes hacia Riad en un vuelo operado por Yemen Airways, para reunirse con Al Maliki y Al Alimi con vistas a abordar la escalada de tensiones en la zona.

A finales de diciembre, el Ejército saudí efectuó un ataque contra armas y vehículos de combate presuntamente transportados en barcos desde EAU en favor del Consejo de Transición del Sur, un hecho que llevó al gobierno reconocido internacionalmente a declarar el estado de emergencia y exigir la retirada de las tropas emiratíes, algo que se concretó días después.

En las últimas semanas, el Gobierno saudí ha acusado al CTS de provocar una "escalada injustificada" al actuar de forma "unilateral" con ataques en posiciones militares en las gobernaciones orientales de Hadramut y Mahra, lo que ha tensado las relaciones diplomáticas entre Riad y Abu Dabi, que apoyan a partes enfrentadas en el seno de la coalición internacional contra los rebeldes hutíes.

El Consejo de Transición del Sur controla gran parte del sur y el este de Yemen y ha rechazado los llamamientos a retirarse de estas provincias. Además ha reiterado su propuesta de un "estado federal justo" que incluya a todos los grupos de población. El Consejo cuenta además con el apoyo de las Fuerzas de Élite de Hadramut, que controlan las ciudades de Mukalla y Al Shihr.