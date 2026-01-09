Las autoridades de Yemen reconocidas internacionalmente aplauden el anuncio de disolución de los separatistas

Archivo - Bandera de Yemen - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades reconocidas internacionalmente en Yemen han aplaudido este viernes el anuncio de disolución del separatista Consejo de Transición del Sur (CTS) realizado por la delegación que se trasladó a Arabia Saudí para discutir las recientes hostilidades, si bien el portavoz del propio grupo ha rechazado inmediatamente la decisión, en un signo de tensiones internas tras la ofensiva lanzada en diciembre.

"La valiente decisión tomada hoy por los líderes del CTS refleja la conciencia de la sensibilidad de esta etapa y afirma que el interés general de la causa del sur está por encima de cualquier otra consideración", ha declarado el ministro de Exteriores yemení, Shaya Mohsin Zindani, a través de un comunicado publicado en su perfil de la red social.

Así, ha considerado que esta medida "allana el camino para una oportunidad histórica con un diálogo responsable que encamine su causa hacia una solución justa e integral", si bien ha subrayado que "deben comprometerse a aceptarse mutuamente, respetar sus diferentes convicciones y decisiones, y adoptar el diálogo como único método para formular sus acuerdos y unificar sus filas para construir el futuro deseado".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "reconocer a los demás y su derecho a expresar sus decisiones y convicciones es la mejor manera de aunar esfuerzos y contribuir a un acuerdo unificado sobre su causa justa y legítima". Además, ha agregado que "bajo ninguna circunstancia la justa causa del sur debe utilizarse como pretexto para la opresión política, las acusaciones de traición o la exclusión".

El ministro, que ha agradecido "los sinceros esfuerzos realizados" por Arabia Saudí para impulsar "esta vía responsable", ha explicado que las tensiones en el sur "está entrando ahora en una fase diferente y constructiva, basada en el apoyo" tanto regional como internacional "para abrir una vía integral que aborde las causas profundas del problema con una visión realista y objetiva".

En las últimas semanas, el Gobierno saudí ha acusado al CTS de provocar una "escalada injustificada" al actuar de forma "unilateral" con ataques en posiciones militares en las gobernaciones orientales de Hadramut y Mahra, lo que ha tensado las relaciones diplomáticas entre Riad y Abu Dabi, que apoyan a partes enfrentadas en el seno de la coalición internacional contra los rebeldes hutíes.

El Consejo de Transición del Sur controla gran parte del sur y el este de Yemen y hasta ahora había rechazado los llamamientos a retirarse de estas provincias. Además había reiterado su propuesta de un "estado federal justo" que incluya a todos los grupos de población. El Consejo cuenta además con el apoyo de las Fuerzas de Élite de Hadramut, que controlan las ciudades de Mukalla y Al Shihr.