Un avión de combate israelí bombardea cerca de un puesto militar israelí en el norte de Gaza

Archivo - Un avión de combate F-15 israelí (archivo) - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un avión de combate de las Fuerzas Aéreas israelíes ha bombardeado este domingo por error una zona situada apenas a cien metros de una posición del Ejército israelí en el norte de la Franja de Gaza, sin que haya por el momento noticias de víctimas.

El incidente habría sido causado por un fallo técnico que desvió el proyectil de su trayectoria prevista, según recoge la Radio del Ejército israelí.

"Sabemos del incidente y se está investigando por parte de las autoridades relevantes", ha indicado un portavoz militar. "El incidente terminó sin heridos", ha añadido.

Más tarde, las Fuerzas Armadas israelíes han indicado en un comunicado oficial que se produjo el lanzamiento de un proyectil "contra un objetivo falso", lo que provocó la activación de las alarmas en las zonas israelíes cercanas.

Este mismo sábado el propio Ejército informó de la muerte de un militar, Ariel Lubliner, debido a "fuego amigo" durante una batalla en el sur de la Franja de Gaza.

Con esta son 900 las muertes de militares israelíes desde el inicio de la ofensiva sobre la Franja de Gaza en represalia por el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas.