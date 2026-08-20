Un avión de la Fuerza Aérea de Rumanía destruye un dron naval frente a las costas de Constanza

Archivo - Imagen de archivo de dos banderas de Rumanía. - Europa Press/Contacto/Domenico Cippitelli

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Rumanía ha informado este jueves de que un avión de la Fuerza Aérea ha destruido un dron naval frente a la costas de la ciudad de Constanza, situada en el este del país a orillas del mar Negro, en un incidente que se ha registrado a unas 80 millas náuticas (148 kilómetros) de distancia de tierra firme.

"Dos aviones F-16 de la Fuerza Aérea rumana despegaron hacia la zona donde se avistó un pequeño dron marítimo en la zona económica exclusiva de Rumanía, cerca de la plataforma (de producción de gas) Neptun Alpha. Uno de los aviones atacó el objetivo y disparó, impactándolo con éxito", ha indicado el Ministerio en un comunicado.

La presencia del dron a la deriva fue reportada por un buque comercial alrededor de las 06:28 horas (hora local), tal y como afirman estas informaciones, que detallan que un buque de la Guardia Costera con un equipo de desactivación de explosivos a bordo se dirige ahora a la ubicación para inspeccionar el dron.

"La misión continúa. Proporcionaremos más información a medida que esté disponible", ha zanjado el Ministerio, mientras que, por su parte, el presidente rumano, Nicusor Dan, ha felicitado al Ejército y a los dos pilotos por la "exitosa misión".

Además, ha dado la enhorabuena a la Guardia Costera por su "rápida reacción" al informar de la presencia del vehículo no tripulado en la zona. "Se trata de un contraataque en el que la prioridad absoluta fue la protección de la vida de las personas que trabajan en la plataforma y la preservación de la infraestructura crítica frente a cualquier peligro potencial", ha apuntado.

"Condeno en los términos más enérgicos la intensificación de este tipo de incidentes irresponsables por parte de Rusia. Permanecemos vigilantes junto con nuestros aliados de la OTAN para defendernos y rechazar tales provocaciones", ha manifestado.