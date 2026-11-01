Un avión privado con nueve personas a bordo se estrella en una zona residencial de Florida

Archivo - Ambulancia en Palm Beach, Florida (archivo) - Chris Beckett / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades estadounidenses investigan ya el siniestro de un avión privado que se ha estrellado este domingo con nueve personas a bordo en una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte trabajan ya para esclarecer lo ocurrido.

El aparato siniestrado era un avión privado Learjet 60 que volaba hacia Bahamas desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, según informa la FAA.

El avión descendió unos 8.230 metros en un minuto, justo antes de que se interrumpieran los datos de seguimiento del vuelo, según el sitio web ADS-B Exchange.

El lugar del accidente se encuentra unos 6,4 kilómetros al sur del aeropuerto de West Palm Beach, rebautizado a principios de este año como Aeropuerto Donald Trump en honor del actual presidente estadunidense.

El propio Trump estuvo en West Palm Beach este domingo mismo, pero partió del aeropuerto a bordo del Air Force One una hora antes del accidente.