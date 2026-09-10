Azerbaiyán denuncia la muerte de dos nacionales en un ataque contra un buque en aguas del mar Negro

Archivo - Bandera de Azerbaiyán en la capital, Bakú (archivo) - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Azerbaiyán han denunciado este jueves la muerte de dos ciudadanos azeríes en un ataque ejecutado el miércoles contra un buque en aguas del mar Negro, antes de agregar que otros dos marineros resultaron heridos y se encuentran hospitalizados en Ucrania.

El Ministerio de Exteriores azerí ha señalado en un comunicado que el 'Tedy' fue alcanzado por varios drones y ha identificado a los fallecidos como Aslan Aliyev y Asim Gasimov, antes de trasladar sus "profundas condolencias" a los familiares y amigos de las víctimas. Asimismo, ha reseñado que los heridos se encuentran ingresados en Chornomorsk.

"Instamos una vez más a los ciudadanos azeríes a abstenerse de viajar a regiones donde se desarrollan operaciones militares o la situación de seguridad es inestable, así como de realizar actividades laborales en dichas zonas o trabajar en vehículos, incluidos los buques, que operen en estas rutas", ha recalcado.

Bakú no ha apuntado a ningún responsable por el ataque, si bien el Ministerio de Defensa ruso reivindicó el miércoles un ataque contra una embarcación en los alrededores de la ciudad portuaria de Odesa, situada cerca de Chornomorsk, en el marco de una nueva oleada de bombardeos contra Ucrania.