Bachelet descarta ser candidata presidencial en Chile cuando acabe su mandato en la ONU

Publicado 23/09/2019 11:45:06 CET

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Michelle Bachelet ha asegurado que no volverá a presentar su candidatura a la Presidencia de Chile cuando termine su período como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2022.

La expresidenta chilena ha recalcado que "la democracia requiere cambio, requiere tener personas nuevas, no necesariamente jóvenes, pero nuevas". "Si empiezan a repetirse las mismas caras es que hay un problema de democracia", ha considerado Bachelet, en una entrevista a la cadena TVN.

La segunda razón que ha expuesto la chilena para no volver a presentarse es personal, ya que "ser presidenta de la República viene con un alto coste". Además ha asegurado que no habrá ningún argumento que haga cambiar su posición al respecto, ni siquiera aunque se movilizase la sociedad a favor de su candidatura.

"Me preocupa que en Chile no hayamos sido capaces de generar muchos liderazgos", ha expresado la exmandataria. La falta de candidatos de izquierdas "con suficiente fuerza" y el sentido de responsabilidad con su país fue la razón que alegó Bachelet para presentarse a un segundo mandato, tras haber declarado después de su primera etapa al frente del Gobierno que no volvería a presentarse.

Bachelet ha mostrado su deseo de regresar a su país una vez concluya su período en Naciones Unidas para hacer "de abuelita, tal vez", sin ocupar ningún cargo público.

Una exministra del Gobierno que lideró Bachelet declaró en agosto que la expresidenta era parte del pasado y no tenía relevancia política. La Alta Comisionada ha dicho que seguramente la exministra tenía un candidato y temía que ella se presentase de nuevo, pero "tiene derecho a decir lo que quiera".

La expresidenta ha considerado que la política en Chile "ha perdido altura" y ha criticado las luchas que se libran más en el terreno personal de descalificar al otro que de debatir las ideas en sí. "Se ha perdido calidad humana", lo que ha hecho que muchas personas dejen la política, tanto en Chile como en otros países, según Bachelet.