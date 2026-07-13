Bahréin acusa a Irán de "proseguir con su agresión sistemática" y sus ataques "atroces" contra civiles

Archivo - Imagen de la bandera de Bahréin. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Bahréin han acusado este lunes a Irán de "proseguir con su agresión sistemática" y sus "ataques atroces" contra civiles en el territorio, al tiempo que han destacado su "firme determinación y alta preparación para el combate" en caso de que sea necesario.

El Mando General del Ejército ha confirmado en un comunicado la interceptación y destrucción de varios proyectiles lanzados desde Irán y han acusado a las fuerzas iraníes de perpetrar "ataques con misiles y drones contra civiles". "Todas nuestras armas y unidades se encuentran en el máximo nivel de alerta para proteger el reino", recoge el texto.

Asimismo, hace un llamamiento a la población a "extremar la precaución, evitar acercarse a cualquier objeto desconocido o sospechoso de la brutal agresión iraní e informar de forma inmediata de cualquier hallazgo". "Confirmamos que el personal de la Unidad Real de Ingeniería de Campo está plenamente preparado para manejar estos proyectiles de forma segura y técnica, garantizando la seguridad pública de todos los ciudadanos y residentes de Bahréin", ha aclarado.

En este sentido, ha subrayado que el "uso deliberado de misiles y drones contra civiles y propiedad privada constituye una flagrante violación del Derecho Internacional" y ha recalcado su "orgullo" por la "gran preparación para el combate y la elevada capacidad de vigilancia demostrada por sus valientes hombres en el cumplimiento de su sagrado deber nacional de defender la patria".

Horas antes, la Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado ataques contra bases militares con presencia de Estados Unidos en Jordania, Bahréin, Kuwait y Omán, tras otra oleada de ataques perpetrada horas antes por las fuerzas estadounidenses contra distintos puntos del país, que habrían dejado al menos dos muertos y seis heridos.