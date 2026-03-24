Bahréin anuncia la muerte de un empleado del Ejército de Emiratos en un ataque de Irán

Archivo - Bandera de Bahréin (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Bahréin han anunciado este martes la muerte de un ciudadano marroquí que trabajaba para el Ejército de Emiratos Árabes Unidos como consecuencia de un ataque con misiles perpetrado por Irán, que se ha saldado con otros cinco heridos.

"El Mando General de las Fuerzas de Defensa de Bahréin extiende sus más sentidas condolencias a las Fuerzas Armadas de los hermanos Emiratos Árabes Unidos y a la familia del mártir", han señalado en un breve comunicado difundido en redes sociales.

El Ejército de Bahréin ha indicado además que "varios de sus efectivos y compañeros resultaron heridos en el cumplimiento de su deber nacional al enfrentarse a los atroces ataques iraníes", si bien no ha dado detalles sobre las personas heridas o el lugar del ataque.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado la muerte del ciudadano marroquí y ha detallado que cinco personas más resultaron heridas "mientras desempeñaban sus funciones durante una misión rutinaria" en Bahréin.

"El Ministerio expresa sus más sentidas condolencias a la familia del mártir, rogando a Dios que le conceda su misericordia, y desea una pronta recuperación a los heridos", ha indicado, sin ofrecer más detalles del ataque.

Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. El balance de muertos por los ataques hasta ahora incluyen dos militares de las Fuerzas Armadas emiratíes, además de seis civiles de distintas nacionalidades. Las represalias dejan también un total de 161 heridos de distinta consideración.