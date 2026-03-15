Bahréin detiene a once personas por presunto espionaje y por difundir imágenes de ataques iraníes

Imagen de archivo de cruces de bombardeos entre Irán e Israel - Mamoun Wazwaz / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior de Bahréin ha anunciado este fin de semana la detención de once de personas, cinco de ellas acusadas de presunto espionaje para Irán y otras cuatro por difundir imágenes de los ataques iraníes contra el reino árabe.

Bahréin es uno de los países del golfo Pérsico que están siendo alcanzados por contraataques iraníes a la operación conjunta de EEUU e Israel que empezó el 28 de febrero contra Irán, y que han dejado al menos tres muertos y 38 heridos en el reino.

Los cinco detenidos por presunto espionaje, todos hombres y de entre 25 y 39 años, están acusados de participar en la "recopilación y transmisión de información sensible y precisa al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) a través de elementos terroristas radicados en Irán, así como por reclutar operativos terroristas para participar en la ejecución de complots terroristas contra Bahréin".

"Según la confesión del primer sospechoso, cuyos antecedentes penales indican su participación en delitos terroristas durante años anteriores, había recibido entrenamiento intensivo en campamentos de la Guardia Revolucionaria Islámica sobre tráfico de personas y reclutamiento de operativos para participar en la ejecución de complots terroristas", añade el Ministerio.

Los otros seis detenidos son cinco hombres y una mujer arrestados por "publicar vídeos relacionados con las consecuencias de la agresión iraní, expresando simpatía y glorificando sus actos hostiles, además de difundir información falsa e incitar a atacar sitios web en el reino".

El Ministerio del Interior ha añadido que los "vídeos se difundieron a través de sus cuentas en redes sociales, lo que podría desorientar a la opinión pública, sembrar el temor entre los ciudadanos y residentes, y socavar la seguridad y el orden público".