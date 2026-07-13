Bangkok revisa su normativa de seguridad contra incendios tras la muerte de 27 personas en un pub

1103807.1.260.149.20260713114344 El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, en el lugar del fuerte incendio registrado en un pub de Bangkok. - Europa Press/Contacto/Rachen Sageamsak

Las investigaciones apuntan a que las salidas se encontraban obstaculizadas, lo que impidió una correcta evacuación

Un total de 63 personas se encuentran hospitalizadas, 22 de ellas en estado crítico

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Tailandia han informado este lunes de que se ha iniciado el proceso de revisión de la política de seguridad antiincendios en la capital del país, Bangkok, tras la trágica muerte de 27 personas en un incendio registrado el domingo en un pub de Chatuchak, en el norte de la ciudad.

La Administración Metropolitana de Bangkok ha pedido al Departamento de Obras Públicas que revise las regulaciones sobre los materiales a utilizar para la construcción y decoración de locales de este tipo. El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de redibujar la zona nocturna de Bangkok.

El incendio en cuestión, el Rong Beer Na Lat Phrao, tuvo lugar en un restaurante con música en vivo, por lo que el local no estaba obligado a hacer uso de materiales específicos ignífugos en su construcción o en la decoración.

No obstante, las informaciones preliminares apuntan a que el fuego se extendió rápidamente debido al uso de paneles acústicos de baja calidad y altamente inflamables, según informaciones de la cadena de televisión tailandesa PBS.

El gobernador, que ha especificado que el pub fue inspeccionado en abril y cumplía con todos los requisitos sanitarios --incluidas dos salidas de emergencias debidamente señalizadas--, ha matizado que de momento hay 63 personas hospitalizadas, de las cuales 22 se encuentran en estado crítico.

Tras el fatal incidente, las autoridades han hallado indicios que apuntan a que tanto la entrada como las salidas de emergencias se encontraban obstaculizadas por mobiliario y materiales almacenados, dificultando significativamente las labores de evacuación.

La Oficina de Prevención y Mitigación de Desastres Públicos de Tailandia apunta a que el incendio fue causado por un cortocircuito en una unidad de aire acondicionado ubicada sobre el techo del edificio, que contaba con una sola planta y era de chapa metálica. Además, ha aclarado que el propietario del local es dueño de otro pub, el Sa Leng, situado en la provincia de Yasothon, en el este del país que quedó destruido en 2019 por un incendio en un incidente que se saldó sin víctimas.

La Oficina del Distrito de Chatuchak ha indicado que los familiares de las víctimas recibirán una indemnización de unos 29.300 baht (768 euros) cada uno, mientras que los heridos que se encuentran hospitalizados obtendrán 4.000 baht (104 euros).

Previamente, el primer ministro del país, Anutin Charnvirakul, que inspeccionó de madrugada el lugar de los hechos, ha lamentado que la mayoría de las víctimas fallecieron por inhalación de humo, el cual ha sido descrito como los presentes como "proveniente de un interruptor cerca del escenario, que se vio seguido de un apagón y una explosión".

"La mayoría de las víctimas corrieron hacia la parte trasera, a los baños, donde no había salida, probablemente presas del pánico causado por el fuego y el humo", ha declarado.